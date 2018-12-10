دراج إماراتي يجوب 5 بلدان للتعريف بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

أنهى دراج إماراتي رحلة إلى خمس دول، للتعريف بعام زايد وبالثقافة الإماراتية بين سكانها، اختتمها في اليابان، بعد أن طاف بلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد.

وأكد الدراج عيسى حسين المعلمي، أن الغرض من رحلته هو نقل رسالة من الشباب الإماراتي، إلى نظرائهم في البلدان التي زارها، لتعزيز التعارف والتقارب بين الشعوب.

وعن رحلته إلى طوكيو أكد المعلمي أنه قطع 547 كم، متنقلاً في مدن اليابان العديدة، منوهاً إلى أن الرحلة بدأت في عام زايد بهدف تعريف اليابانيين بهذه المناسبة الغالية، وإبراز الهوية الوطنية الإماراتية، بأسلوبٍ مختلف من خلال الترحال بالدراجة الهوائية .