أحمد العويس: انطلاق بطولة "رياضات الدفاع عن النفس" 13 ديسمبر

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى أن النادي قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، معلناً في الوقت ذاته عن إقامة البطولة الأولى لرياضات الدفاع عن النفس، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وأضاف العويس لـ "الشارقة 24" أن "البطولة ستنطلق في 13 ديسمبر، وتتضمن 4 ألعاب، هي: "الجوجيستو"، ورياضة الكاراتيه التي يشارك فيها 13 فريقاً، والتايكواندو بمشاركة 7 فرق، إضافة إلى "الجودو" التي يشارك فيها 4 أو 5 فرق".