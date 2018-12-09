الحزامي: 4 ألعاب قتالية في البطولة الأولى لـ "الدفاع عن النفس" بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أنه برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس البطولة الأولى لرياضات الدفاع عن النفس والتي تحتضنها الإمارة الباسمة.

وأضاف الحزامي لـ "الشارقة 24" أن "هذه البطولة لها العديد من الأهداف التي سنعمل بإذن الله على جني ثمارها في الفترة المقبلة".

وأوضح أن البطولة تتضمن 4 ألعاب قتالية، معتبراً أن هذا في حد ذاته يعد إنجازاً كبيراً من قبل فريق العمل برئاسة أحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.