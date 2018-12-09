الفيفا يمنح نادي العين رسمياً شهادة العالمية

الشارقة 24 - محمود علي:

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي العين رسمياً شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وجاء ذلك على هامش اجتماع وصول الفرق والذي انعقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحافية الملحقة بملعب خليفة بن زايد بنادي العين، بحضور نجوم الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق.

واستلم محمد عبيد "حماد"، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول والرديف شهادة المشاركة العالمية، من بافيل لوزانوف، المنسق العام بالاتحاد "الدولي" لكرة القدم لمباريات كأس العالم المقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.