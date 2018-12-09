العنبري والحوسني ضمن المرشحين لجوائز الأفضل لشهر نوفمبر

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات.

وسيطر اللاعبون المواطنون على قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب في شهر نوفمبر التي ضمت مدافع نادي شباب الأهلي وليد عباس، بالإضافة إلى ثنائي نادي الجزيرة علي مبخوت وخلفان مبارك، وكان وليد عباس قد قاد فريقه إلى الفوز في مباريات فريقه الثلاث خلال شهر نوفمبر، مساهماً في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين كما أحرز هدف الفوز في لقاء الديربي ضد النصر في الجولة 11.

من جانبهما واصل الثنائي مبخوت ومبارك التألق بقميص فخر أبوظبي، حيث سجل مبخوت 5 أهداف في لقاءات فريقه الثلاثة خلال شهر نوفمبر بينما أحرز خلفان 4 أهداف وصنع هدفين في نفس الفترة.

وشهدت جائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر ترشح ماجد ناصر حارس مرمى نادي شباب الأهلي وعادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارقة للمرة الثانية على التوالي، بينما انضم لهما خالد عيسى حارس مرمى نادي العين الذي كان قد توج بالجائزة في شهر سبتمبر، ونجح المخضرم ماجد ناصر في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين بينما تلقت شباكه هدفاً واحداً فقط خلال شهر نوفمبر.

وواصل عادل الحوسني تميزه حيث ساهم في استمرار صدارة الشارقة للمسابقة، وتلقت شباكه 5 أهداف خلال الشهر، بينما حافظ حارس مرمى العين خالد عيسى على نظافة شباكه في مباراتين وتلقت شباكه هدفاً واحداً في ثلاث مباريات.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر شهدت تواجد مدرب نادي الشارقة عبد العزيز العنبري الفائز بجائزتي سبتمبر وأكتوبر، بينما يعود مدرب نادي العين زوران ماميتش إلى قائمة الترشيحات بعد أن حل ثانياً في شهر سبتمبر وغاب عن قائمة أكتوبر.

وتكتمل القائمة بوجود مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا لأول مرة، واستمر تألق العنبري مع الشارقة الذي بقي متصدراً للدوري دون هزيمة، حيث حصد 5 نقاط من ثلاث مباريات خلال الشهر من انتصار وتعادلين، أما الكرواتي ماميتش فقد قاد فريقه للحصول على العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في نوفمبر، وهي ذات الحصيلة التي حققها الأرجنتيني أروابارينا بتسع نقاط.