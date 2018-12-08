زوران يكشف أسباب خسارة العين الكبيرة أمام الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:

وصف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، مباراة فريقه أمام الوصل بالمجنونة، قائلاً "شهدت المواجهة 8 أهداف".

وأضاف زوران خلال المؤتمر الذي أعقب اللقاء "ارتكبنا أخطاءً أكثر من المنافس على الأرض، ولم نظهر بالمستوى المطلوب، وخسرنا اللقاء بنتيجة 5-3".

وحول إمكانية معالجة الأخطاء الكبيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي قبل بداية مشوار التحدي في مسابقة كأس العالم للأندية الإمارات 2019، قال: "بداية أعتقد أننا لا نعاني من مشاكل في الهجوم، حيث أحرزنا في مباراة الجمعة ثلاثة أهداف، وأعتقد أنها كانت كافية

لتحقيق الفوز، ومقارنة بالعام الماضي نجد أننا نجحنا في تسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي في هذه الفترة الزمنية بالتحديد".

وتابع: "الوصل فريق جيد نجح في استغلال أخطائنا بالصورة المطلوبة، فعندما تفقد الكرة لمسافة 30 متراً أعتقد من الصعب السيطرة عليها، وخلال شوط اللعب الأول تمريراتنا لم تكن بالدقة الجيدة".

واختتم زوران، قائلاً: "افتقدنا جهود ريان يسلم وعامر عبد الرحمن بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن الثلاثي يحيى نادر ومحمد عبد الرحمن وأحمد برمان خاضوا مباريات كثيرة وبذلوا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية ويشعرون بشيء من الإرهاق، لذلك دفعت بمحمد فايز في خط الظهر وأعدت شيوتاني لمركزه في وسط الميدان".