العنبري: التركيز سلاح الشارقة للفوز على الجزيرة

الشارقة 24 - محمود علي:

شدد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة على ضرورة التركيز عند ملاقاة منافس قوي مثل نادي الجزيرة في مسابقة كأس رئيس الدولة.

وأضاف العنبري خلال المؤتمر الصحافي للقاء أنه "رغم ضيق الوقت لكن استعداداتنا للمباراة جيدة وأتوقع أن تكون مباراة صعبة أمام منافس قوي كفريق الجزيرة الذي يعتبر من أفضل الفرق بالدوري".

وكشف العنبري عن خلو قائمة الغيابات من أي لاعب، ورداً على سؤال حول تأثير المباراتين السابقتين لفريقه أمام الجزيرة والتي تعادل في واحدة وخسر الأخرى، قال العنبري "مباريات الكأس لا تخضع لحسابات مباريات الدوري لكننا بالتأكيد استفدنا من المباراتين".

وتابع "الفريقان الآن في أفضل حالاتهم مما يعطي المباراة قوة كبيرة"، متمنياً من لاعبيه تجاوز الفوز الأخير للفريق أمام الوحدة، والتركيز على هذه البطولة العزيزة على الشارقة وجميع الفرق.