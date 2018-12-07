الشارقة يجدد عقد لاعبه الأوزبكي شوكوروف حتى 2022

الشارقة 24 - محمود علي:





أعلن نادي الشارقة تجديد عقد لاعبه الأوزبكي، أوتابيك شوكوروف وذلك حتى عام 2022.

وشهد سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، جانباً من تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة.

والتقى الشامسي اللاعبين قبل التمرين، وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق، في المباريات السابقة، وطالبهم بضرورة الاستمرار بنفس المستوى، وتحقيق النتائج الإيجابية في الأيام المقبلة.

كما نقل الشامسي خلال حديثه مع اللاعبين، طموح الجماهير الشرقاوية، وتطلعاتها في بطولة كأس رئيس الدولة، بشكل خاص، وفي الموسم بشكل عام، وأن الجمهور في كل مباراة ينتظر رسم البسمه على الوجوه.