ريال مدريد يتأهل لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بلغ ريال مدريد دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 6 / 1 على ضيفه مليلية (أحد أندية الدرجة الثالثة) في إياب الدور الـ 32 للمسابقة.

وكان الريال فاز 4 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب مليلية، ليفوز 10 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، تقدم الريال بهدفين عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقتين 33 و35، قبل أن يضيف خافيير سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأحرز إيسكو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 48، فيما أضاف فينيسيوس جونيورز الهدف الخامس في الدقيقة 75.

وأحرز ياسين قاسمي هدف الشرف لمليلية في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليختتم إيسكو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس للريال في الدقيقة 83.