انطلاق منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة الجمعة

الشارقة 24 - محمود علي:





تنطلق مساء يوم الجمعة، مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للموسم الرياضي 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، في الساعة 16:45 عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية، العين والوصل بإستاد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، الساعة 19:30 مساءً .

وتستكمل مباريات دور الــ 16، يوم السبت، بإقامة أربع مباريات، تجمع الفجيرة مع عجمان بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، في الساعة 16:40 عصراً، والظفرة مع دبا الحصن بإستاد بني ياس بمنطقة الشامخة، في الساعة 16:45 عصراً، والشارقة مع الجزيرة بإستاد زعبيل بدبي، في الساعة 19:30 مساءً، وحتا مع الإمارات بإستاد كلباء، في الساعة 19:30 .

وتختتم مباريات دور الـ 16 لأغلى الكؤوس، يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي بني ياس مع النصر بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في الساعة 16:40 عصراً، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء بإستاد راشد بن سعيد، بنادي عجمان، في الساعة 19:30 مساءً.