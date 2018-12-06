تقام على مدار 3 أيام

انطلاق منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة الجمعة

  • الخميس 06, ديسمبر 2018 في 2:03 م
  • لقاء سابق بين العين والوصل
    لقاء سابق بين العين والوصل
تنطلق يوم الجمعة، منافسات البطولة الأغلى، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك من خلال مباريات دور الـ16، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام.
الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق مساء يوم الجمعة، مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للموسم الرياضي 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، في الساعة 16:45 عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية، العين والوصل بإستاد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، الساعة 19:30 مساءً .
 
وتستكمل مباريات دور الــ 16، يوم السبت، بإقامة أربع مباريات، تجمع الفجيرة مع عجمان بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، في الساعة 16:40 عصراً، والظفرة مع دبا الحصن بإستاد بني ياس بمنطقة الشامخة، في الساعة 16:45 عصراً، والشارقة مع الجزيرة بإستاد زعبيل بدبي، في الساعة 19:30 مساءً، وحتا مع الإمارات بإستاد كلباء، في الساعة 19:30 .
 
وتختتم مباريات دور الـ 16 لأغلى الكؤوس، يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي بني ياس مع النصر بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في الساعة 16:40 عصراً، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء بإستاد راشد بن سعيد، بنادي عجمان، في الساعة 19:30 مساءً.