هيئة الرياضة تكرّم الفائزين في المسابقة المجتمعية

الشارقة 24:

بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ47، أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن الفائزين في مسابقة أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية، في حفلها الرسمي، بحضور سعادة كل من عبد العزيز النومان عضو مجلس إدارة الهيئة، وسعيد عبد الغفار حسين أمين عام الهيئة.

وهنأ سعادة الأمين العام للهيئة الفائزين، مشيداً بما قدموه من مبادرات وأفكار خلاقة، استحقت التصدر بين نظرائهم، من الجهات المشاركة في المسابقة، بفئاتها المختلفة، وأكد أن الهيئة تحرص على تفعيل نشر ثقافة الرياضة المجتمعية.

وفاز بالمسابقة: نادي التعاون الثقافي الرياضي عن فئة الأندية الرياضية، وجامعة الإمارات عن فئة مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة التنمية الأسرية عن فئة المؤسسات المجتمعية، وجمعية التنمية الاجتماعية برأس الخيمة عن فئة المؤسسات المجتمعية أيضاً.