فريق الكهرباء يتوّج بطلاً لمهرجان نادي دبا الحصن

الشارقة 24:

تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، المهرجان الرياضي السادس، تحت شعار "اتحادنا فخر واعتزاز"، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 للدولة، بمشاركة 6 فرق.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت دائرة الشؤون الإسلامية بدبا الحصن، والهيئة الاتحادية لكهرباء ومياه المنطقة الشرقية، ومدرسة الخالدية، بينما ضمت الثانية، بلدية مدينة دبا الحصن، ومجلس أولياء أمور الطلبة، ونادي دبا الحصن الرياضي

الثقافي.

وبعد منافسات حامية، صعد للدور النهائي، فريق الشؤون الإسلامية والكهرباء، بعد فوز الشؤون الإسلامية على البلدية، بهدف نظيف، وفوز الكهرباء على نادي دبا الحصن، 3-1، وأسفرت المباراة النهائية، عن فوز الكهرباء بهدف على الشؤون الإسلامية .

ووزع جاسم سليمان درويش رئيس اللجنة الثقافية المجتمعية بالنادي منظم المهرجان، الكؤوس والدروع والشهادات والهدايا، على جميع الفرق والمتميزين.