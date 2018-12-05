الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة حكام مباريات كأس آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:





أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة من 60 حكماً، بينهم 30 حكماً رئيساً، و30 مساعداً، بالإضافة إلى أربعة حكام احتياطيين، لإدارة مباريات نهائيات كأس آسيا 2019، المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين.

وإلى جانب القائمة الأساسية للحكام، أعلن الاتحاد الآسيوي، تكليف طاقم حكام من اتحاد "الكونكاكاف" بقيادة الحكم المكسيكي سيزار أروتور، الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018، وذلك ضمن برنامج التبادل بين الاتحادين القاريين، حيث ينتظر في المقابل، أن يشارك طاقم حكام آسيوي، في إدارة مباريات الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف، العام المقبل.

وينتظر أن يقوم الحكام بعدة مهام، من ضمنها مهمة الحكم المساعد الإضافي، والحكم المساعد الاحتياطي، إلى جانب حكم الفيديو المساعد، حيث سيتم تطبيق نظام حكام الفيديو المساعدين "فار"، اعتباراً من دور الثمانية بالبطولة.

يشار إلى أن عملية إعداد وانتقاء الحكام، لإدارة مباريات كأس آسيا، بدأت منذ نهاية النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا، وخلال تلك الفترة، شارك الحكام في عشر دورات، بهدف ضمان تناسق القرارات، والوصول إلى أعلى المستويات.

وتنطلق دورة الإعداد الأخيرة للحكام في أبوظبي، قبل خمسة أيام على انطلاق كأس آسيا 2019، وسيتم خلالها التركيز بشكل كبير، على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد.