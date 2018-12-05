"الثقة للمعاقين" يتعاقد مع التونسي بلخير مدرباً لألعاب القوى

الشارقة 24 - محمود علي:





تعاقد نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، مع البطل البارالمبي والمدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي محمد فرحات بلخير، ليتولى تدريب فريق ألعاب القوى بالنادي، لفئة الكراسي المتحركة.

ووقع المدرب العقد، بحضور المدير التنفيذي لنادي الثقة أحمد سالم حمد المظلوم، الذي أكد ثقته الكبيرة في المدرب التونسي، في مواصلة تحقيق الإنجازات الكبيرة للاعبي الثقة للمعاقين، مشيراً إلى أن المدرب الجديد يواجه العديد من التحديات المقبلة، من أهمها الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وحقق المدرب بلخير، العديد من الإنجازات والبطولات كرياضي، وله خبرة عالية في عالم التدريب.