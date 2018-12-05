بني ياس يعود للانتصارات بثلاثية في شباك شباب الأهلي

الشارقة 24 - محمود علي:

ألحق بني ياس هزيمة ثقيلة، بضيفه فريق شباب الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على إستاد بني ياس بالشامخة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، لدوري الخليج العربي، يوم الثلاثاء.

تقدم بني ياس في الدقيقة 36، من ضربة جزاء سددها بيدرو كوندي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليروى جورج الثلاثية في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

ورفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شباب الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للسماوي منذ الجولة الثامنة، أما شباب الأهلي فتوقفت انتفاضته، وتلقى الهزيمة الأولى له منذ الجولة الرابعة، ومع مدربه الأرجنتيني أروابارينا.