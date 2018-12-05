في دوري الخليج العربي

بني ياس يعود للانتصارات بثلاثية في شباك شباب الأهلي

  • الأربعاء 05, ديسمبر 2018 في 12:08 ص
  • فرحة فريق بني ياس بالفوز
    فرحة فريق بني ياس بالفوز
فاز بني ياس على شباب الأهلي، بثلاثية نظيفة، وذلك خلال لقاء الجولة الثانية عشرة، من دوري الخليج العربي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، على إستاد بني ياس بالشامخة.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
ألحق بني ياس هزيمة ثقيلة، بضيفه فريق شباب الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على إستاد بني ياس بالشامخة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، لدوري الخليج العربي، يوم الثلاثاء.
 
تقدم بني ياس في الدقيقة 36، من ضربة جزاء سددها بيدرو كوندي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليروى جورج الثلاثية في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.
 
ورفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شباب الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع.
 
ويعد هذا الفوز هو الأول للسماوي منذ الجولة الثامنة، أما شباب الأهلي فتوقفت انتفاضته، وتلقى الهزيمة الأولى له منذ الجولة الرابعة، ومع مدربه الأرجنتيني أروابارينا.