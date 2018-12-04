الظفرة يُلحق الهزيمة الأولى بالجزيرة هذا الموسم

الشارقة 24 - محمود علي:

قاد البرازيلي رومولو دوس سانتوس فريق الظفرة، للفوز على الجزيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، لدوري الخليج العربي.

تقدم رومولو دوس سانتوس للظفرة، في الدقيقة 26، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 78، ونجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الأول للجزيرة، في الدقيقة 88، وفي الدقيقة 90 سجل رومولو دوس سانتوس الثالث له وللظفرة، وعاد مبخوت ليسجل الهدف الثاني للجزيرة، من ضربة جزاء، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الظفرة، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد الجزيرة عند 25 نقطة في المركز الثالث من الترتيب.

وتعد هذه الهزيمة، هي الأولى للجزيرة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.