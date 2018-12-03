دوري الخليج العربي: العين يفوز على الوصل 3-1

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز العين على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من دوري الخليج العربي مساء الإثنين.

وتقدم العين في الدقيقة الـ 19 عبر ماركوس بيرغ، وأضاف كايو فرنانديز الثاني للعين في الدقيقة الـ 48.

وسجل إسماعيل أحمد لاعب العين الهدف الأول للوصل، عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 55، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.

ورفع الزعيم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، في حين توقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.