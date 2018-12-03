دوري الخليج العربي: اتحاد كلباء يضرب دبا الفجيرة بثلاثية

الشارقة 24 - محمود علي:

واصل فريق دبا سلسلة نتائجه السلبية، وخسر من اتحاد كلباء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الفجيرة، في افتتاح الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، الإثنين.

سجل تومي رييس الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة الـ 42، وتعادل يحيى جبران لدبا في الدقيقة الـ 55، وسجل درويش محمد لاعب دبا الهدف الثاني لاتحاد كلباء بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 64، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، جاء الهدف الثالث عبر البديل جيوفاني سيو.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد دبا عند أربع نقاط في المركز الأخير من الترتيب.

وتعد هذه الهزيمة هي العاشرة للنواخذة هذا الموسم.