الشارقة في صدارة دوري الخليج العربي بفوز تاريخي على الوحدة

الشارقة 24 - محمود علي:

أحرز البرازيلي ويلتون سواريز، هدفين قرب النهاية، ليهدي الشارقة الفوز التاريخي بنتيجة 3-2 على مضيفه الوحدة، وينفرد بصدارة دوري الخليج العربي، الإثنين.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1، منح ويلتون التقدم للوحدة في الدقيقة الـ 85 ثم تعادل محمد الحمادي للوحدة بعد دقيقتين، قبل أن يحرز ويلتون هدف الانتصار في الدقيقة الـ 89.

وبات رصيد الشارقة 28 نقطة، من 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والعين.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للشارقة على الوحدة، على ملعب آل نهيان، منذ 19 عاماً، والأول في عصر الاحتراف.