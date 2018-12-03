الجزيرة يعين الهولندي هيرتوغ مدرباً لفريقه الأول

الشارقة 24 - محمود علي:

قررت إدارة نادي الجزيرة، تعيين المدرب المساعد داميان هيرتوغ، في منصب مدرب الفريق الأول، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به الفريق، خلال الفترة الماضية.

وأوضح النادي في بيان، أنه تماشياً مع توجهات إدارة النادي الساعية، لدعم الفرق الرياضية، لتحقيق المزيد من النجاحات، تعلن شركة الجزيرة لكرة القدم، عن تعيين المدرب المساعد داميان هيرتوغ رسمياً في منصب مدرب الفريق الأول، حرصاً من الإدارة، على دعم الاستقرار الفني، وتوفير جميع متطلبات النجاح للفريق، في المرحلة المقبلة.

يأتي القرار، تقديراً لجهود داميان وطاقمه المساعد، منذ بداية الموسم، والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق، وامتداداً للثقة التي يحظى بها المدرب، من الإدارة واللاعبين والمشجعين، وحرصاً على تعزيز المكاسب، وحفاظاً على النهج الكروي والرياضي لفخر أبوظبي.