إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة تبدأ برنامج التقوية التعليمية

الشارقة 24:

أطلقت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، برنامج دروس التقوية التعليمية للاعبين، من جميع الفرق الرياضية لكرتي السلة واليد، ولمدة 11 يوماً، في كافة المراحل الدراسية، استعداداً لامتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي.

ويأتي بدء برنامج دروس التقوية للاعبين، من مختلف الأعمار، في إطار رؤية وحرص إدارة الألعاب الجماعية، على تهيئة كافة الأجواء لأبنائها، من مختلف المراحل التدريسية، مثلما هو الحال بالاهتمام بمستواهم الرياضي.

وتهدف دروس التقوية، الذي درج النادي على تنظيمها كل عام، لتدريس مختلف المناهج التعليمية كوسائل للدعم التعليمي، ورفع المستوى الدراسي والعلمي للاعبين.

وتشمل الحلقات الدراسية، والتي تم إعدادها وفق جدول دراسي، على محاضرات يومية للطلبة، لكل المواد الدراسية، يقدمها أساتذة متخصصون، وتتضمن دروساً مكثفة لجميع المراحل الدراسية، إضافة لتدريب الطلاب على نماذج من أوراق الامتحان السابقة.

وتعقد الدروس، خلال الفترة المسائية يومياً، اعتباراً من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري، بقاعات مجهزة داخل مقر الألعاب الجماعية بالنادي في منطقة سمنان.