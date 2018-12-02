مجلس ضاحية واسط يتوج الفائزين في بطولة كرة القدم

الشارقة 24:

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 47، اختتم مجلس ضاحية واسط، إحدى المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بطولته الرياضية الثانية التي حملت اسم بطولة واسط الثانية لكرة القدم.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت، بمقر الضاحية في مدينة الشارقة تتويج الفرق الفائزة في البطولة التي تواصلت على مدى ستة أيام بمشاركة عشرة فرق رياضية.

وقام عضو مجلس ضاحية واسط عمران العوضي يرافقه كوادر المجلس بتكريم الفرق الأولى الفائزة في البطولة ومنحها الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث فاز بلقب البطولة، وبالمركز الاول فريق العبدولي، وحل بالمركز الثاني وصيفاً شباب واسط، وبالمركز الثالث الزمرد.

وأعرب المشاركون في البطولة من الفرق الفائزة عن سعادتهم الكبيرة بهذه البطولة التي حققت أجواءً من التنافس مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.