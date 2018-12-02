العنبري: الشارقة سيواجه خصماً عنيداً بالجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة عن استعداد فريقه خلال فترة قصيرة لمواجهة الوحدة، ويعمل على جانب استشفاء اللاعبين من أجل تجهيزهم للقاء.

وأكد العنبري، خلال المؤتمر الصحافي، للقاء الذي يقام ضمن الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي، أن المباراة ويغيب عنها كل من سيف راشد، وشاهين، وماجد سرور للإيقاف.

وأضاف المدرب أن مباراة الوحدة مهمة والخصم صعب وقوي خصوصاً وأن المباراة على ملعبه.

وتابع: "نمتلك عناصر جيدة بإمكانها سد أي نقص في الفريق وسبق أن شكلوا إضافة للفريق، ولدي تفاؤل كبير بنتيجة إيجابية من المباراة".

وأضاف مدرب الشارقة، قائلاً: "يجب أن نكون حذرين ونلعب بشكل متوازن في جميع الخطوط، خاصةً وأن مشوار الدوري طويل وجميع الفرق تمتلك الفرصة والحق للدخول في صراع المنافسة.