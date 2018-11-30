الجزيرة يتغلب على الإمارات ويتصدر دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

اكتسح الجزيرة ضيفه الإمارات بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، الجمعة.

وسجل خلفان مبارك الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الـ 18 والـ 44، وأضاف علي مبخوت الثالث والرابع والخامس في الدقائق الـ 48 والـ 64 والـ 67 وعاد خلفان ليسجل الهدف الثالث له والسادس للجزيرة في الدقيقة الـ 79.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر في النسخة الحالية، من دوري الخليج العربي.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة، في حين توقف رصيد الإمارات عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.