الشارقة يتعادل مع الوصل ويستعيد صدارة دوري الخليج العربي

الشارقة24 - محمود علي:

استعاد فريق الشارقة صدارة دوري الخليج العربي، بتعادله 1-1 مع ضيفه الوصل الخميس، في الجولة الحادية عشرة من البطولة.

وتقدم الشارقة بهدف سجله ريان مينديز في الدقيقة الـ 13 من ركلة جزاء، وتعادل الوصل بهدف سجله كايو كانيدو في الدقيقة الـ 43.

وانهى الوصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد هزاع سالم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع الشارقة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقاً على العين بفارق المواجهات المباشرة، حيث كان الشارقة قد فاز على العين 2 - 1 في الجولة الثامنة، وفي المقابل، رفع فريق الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبهذا التعادل حافظ الشارقة على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث كان هذا التعادل هو الرابع للفريق هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات.

فيما يعد هذا التعادل هو الثاني للوصل في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والخسارة في ست مباريات.