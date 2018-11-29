دوري الخليج العربي: العين يحقق فوزاً عريضاً على دبا برباعية

الشارقة 24 - محمود علي:

قفز العين إلى الصدارة بشكل مؤقت، بعد فوزه على ضيفه دبا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد طحنون بن محمد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي الخميس.

تقدم ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة الـ 15، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الـ 19، وعاد بيرغ ليهز الشباك مجدداً وسجل الثالث في الدقيقة الـ 47، وأضاف كايو فرنانديز الرابع في الدقيقة الـ 49.

ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد دبا عند أربع نقاط في المركز الأخير.