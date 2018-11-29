اللجنة العليا تعلن اكتمال تحضيرات الإمارات لكأس العالم للأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية "الإمارات 2018" اكتمال التحضيرات التنظيمية للبطولة التي ستقام خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018 بمشاركة سبعة فرق أبطال قارات العالم وتشمل ثمان مباريات يستضيف 5 منها ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من ضمنها المباراة الافتتاحية و3 مباريات في ستاد مدينة زايد الرياضية من بينها مواجهة نهائي البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، وترأسه اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة بحضور الأعضاء محمد ثاني الرميثي، ومحمد إبراهيم المحمود، وعارف حمد العواني، و محمد هزام الظاهري.

وشهد الاجتماع متابعة مسار الأعمال التنظيمية النهائية للبطولة وجاهزية الملاعب، والاطلاع على جدول المباريات وعمليات بيع التذاكر، ونتائج الحملات الترويجية للبطولة، وناقش الاجتماع الجوانب التسويقية المتعلقة بمستوى تفاعل المشجعين وتصاميم تزيين الملاعب وحفل تتويج الفائزين.

كما دعت اللجنة المحلية العليا جماهير الإمارات والأندية بضرورة الوقوف خلف ممثل الوطن نادي العين الذي سيشارك في المونديال العالمي وسيمثل الدولة بلقائه الافتتاحي أمام ويلنغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مواجهات البطولة بستاد هزاع بن زايد، والعمل على دعم طموحاته لتخطي الادوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة، كما وقفت اللجنة على جميع التحضيرات والخطط التي تشمل كافة الجوانب الأمنية، والتسويقية، والإعلامية، والفنية، والعمليات، والمتطوعين، والإقامة، والمواصلات، والدعم اللوجستي.

الجدير بالذكر أن الفرق المشاركة في البطولة هي: العين بطل الإمارات، ريال مدريد بطل أوروبا و(بوكا جونيور أو ريفر بليت) الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما انتلرز بطل آسيا، ويلينغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وجوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف.