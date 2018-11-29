3 مباريات في انطلاق الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى الجمعة

الشارقة 24- محمود علي:





تنطلق مساء الجمعة مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019 بإقامة 3 مباريات تجمع الأولى فريق خورفكان مع فريق الذيد بملعب صقر بن محمد في خورفكان الساعة 16:40 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية فريق مسافي مع فريق دبا الحصن بملعب مسافي الساعة 16:40 مساء، وفي المباراة الثالثة يستضيف الحمرية بملعبه فريق العربي الساعة 19:15 مساء.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثالث مساء السبت المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق حتا مع فريق التعاون بملعب حمدان بن راشد بمنطقة حتا الساعة 16:45 مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق العروبة مع فريق مصفوت بملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة الساعة 19:15 مساء.

ويتصدر فريق الحمرية جدول المسابقة برصيد 6 نقاط يليه فريق خورفكان والعروبة بذات الرصيد من النقاط، ومسافي رابعاً بـ 4 نقاط وحتا خامساً بـ 3 نقاط.