الشارقة والوصل لقاء البحث عن مواصلة الصدارة للملك

الشارقة 24- محمود علي:





يسعى الوصل لتجاوز الهزيمة أمام عجمان عندما يواجه الشارقة متصدر دوري الخليج العربي اليوم الخميس.

وخسر الوصل 2-صفر أمام عجمان الأحد الماضي بعد 3 أيام من تعادله 1-1 مع ضيفه الأهلي المصري والتأهل لدور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال مستفيداً من تعادله 2-2 ذهاباً.

وجاء التأهل على العكس من موقف الفريق في الدوري إذ يحتل المركز 11 بثلاثة انتصارات فقط في 10 مباريات ويملك 10 نقاط.

ويتواجد الشارقة في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، متقدماً بنقطتين عن العين حامل اللقب والجزيرة، كما يحافظ هو والجزيرة على سجليهما بدون هزيمة حتى الآن.