في دوري الخليج العربي

الشارقة والوصل لقاء البحث عن مواصلة الصدارة للملك

  • الخميس 29, نوفمبر 2018 في 4:25 م
  • جانب من مباراة سابقة للفريقين
    جانب من مباراة سابقة للفريقين
مباراة هامة وقوية تجمع كل من الشارقة والوصل الخميس على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي، حيث يسعى الشارقة للحفاظ على الصدارة.
الشارقة 24- محمود علي:

يسعى الوصل لتجاوز الهزيمة أمام عجمان عندما يواجه الشارقة متصدر دوري الخليج العربي اليوم الخميس.
 
وخسر الوصل 2-صفر أمام عجمان الأحد الماضي بعد 3 أيام من تعادله 1-1 مع ضيفه الأهلي المصري والتأهل لدور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال مستفيداً من تعادله 2-2 ذهاباً.
 
وجاء التأهل على العكس من موقف الفريق في الدوري إذ يحتل المركز 11 بثلاثة انتصارات فقط في 10 مباريات ويملك 10 نقاط.
 
ويتواجد الشارقة في صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، متقدماً بنقطتين عن العين حامل اللقب والجزيرة، كما يحافظ هو والجزيرة على سجليهما بدون هزيمة حتى الآن.