شرطة الشارقة تحلق بلقب المؤسسات الحكومية لكرة القدم

الشارقة 24- محمود علي:

توج فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بلقب النسخة التاسعة عشرة من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وإشراف مجلس الشارقة الرياضي إثر فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بهدفين مقابل هدف.

افتتح الخدمات الاجتماعية التسجيل عن طريق هلال عبد الله، وفي الشوط الثاني

أعاد فريق شرطة الشارقة ترتيب اوراقه واستطاع من تحويل تأخره في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين أحرزهما اللاعبان أحمد عبد الله ابراهيم وعبد الله سعيد أحمد ليحافظ بعدها فريق الشرطة على تقدمة وينتهى اللقاء بفوز الشرطة ليتوج الفريق بلقب النسخة التاسعة عشرة.

وشهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة والمقدم مبارك الرصاصي وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

البطولة تحقق رؤية حاكم الشارقة

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة محققة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة مثمناَ النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

خليفة المري: وجهة حضارية للشارقة.

عبر العميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة عن سعادته بفوز الشرطة بلقب البطولة، مشيراً بالدور المجتمعي لشرطة الشارقة وأهمية المشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الشارقة، مثمناً جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على جهودها في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية التي بدورها تعمل على زيادة التقارب والتجانس بين موظفي حكومة الشارقة وتعمل على تشجيع الرياضة المجتمعية مشيرا بأن نادي موظفي الشارقة يعتبر وجهة حضارية لحكومة الشارقة ومتنفس جيد للعاملين بها من أجل ممارسة هواياتهم.

كما حصل فريق مجلس الشارقة للتعليم على المركز الثالث في البطولة إثر فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على دائرة الموارد البشرية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

اختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب محمد علي من القيادة العامة لشرطة الشارقة للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وفاز اللاعب حبيب غلوم من الخدمات الاجتماعية بلقب هداف البطولة وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب جابر محمد يوسف من شرطة الشارقة.

كما فاز بجائزة أفضل إداري في البطولة محمد يوسف من الخدمات الاجتماعية وجائزة أفضل مدرب سالم عاشور من شرطة الشارقة، كما اختارت اللجنة فريق مجلس الشارقة للتعليم للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.