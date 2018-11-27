نادي الشارقة يوقع اتفاقية استراتيجية مع أكاديمية لاليجا

الشارقة 24 - محمود علي:

وقع نادي الشارقة اتفاقية استراتيجية مع أكاديمية لاليجا من أجل إطلاق وإدارة أكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم.

وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالشراكة في مؤتمر صحافي أقيم بمقر نادي الشارقة، بحضور اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة بالنادي، وحسين مراد رئيس أكاديمية لا ليجا، والدكتور جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة، ود.إيهاب سالم المدير التنفيذي لنادي الشارقة.

وتعد الشراكة هي الأولى من نوعها حيث سيكون دور الأكاديمية ممثل في مرحلتين ستكون الأولى خاصة بتدريب اللاعبين الشباب من خلال أحدث الطرق المتاحة في العالم، والثاني هو إعداد الكوادر الوطنية من المدربين الشباب لشق طريقهم نحو عالم التدريب الاحترافي.

وأشاد محسن مصبح رئيس شركة الكرة بنادي الشارقة بالاتفاقية، مؤكداً أنها تعزز جهود تطوير قطاع الأكاديميات والناشئين بالنادي، مضيفاً، أن نادي الشارقة يعمل من أجل تحقيق شراكة ناجحة تصب في مصلحة الكرة بنادي الشارق.

وصرح د.جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة، بأن هذه الأكاديمية مفتوحة لجميع المواطنين والوافدين.