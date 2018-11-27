عبد العزيز العنبري: الشارقة استعد جيداً لمواجهة الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوصل في الجولة الحادية عشر جيدة حيث سيواجه الشارقة فريق له تقديره واحترامه رغم تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بتوقعاته لنتيجة اللقاء، أوضح العنبري، أن مثل هذه اللقاءات صعب التكهن بالسيناريو.

وتابع مدرب الشارقة: "المباريات جميعها صعبه واستقبال الأهداف أمر وارد ونعمل على تحسين هذا الجانب في الفريق خلال التدريبات، لذا يجب أن نكون أكثر حذر ونستفيد من أخطاء السابق.

وعن غيابات الفريق أكد العنبري، أن الفريق لا يعاني من غيابات في صفوفه حيث سندخل بكامل جاهزيتنا.

وتحدث العنبري عن مدرب الوصل حسن العبدولي: "المدرب حسن العبدولي له خبره كبيرة في مجال التدريب خصوصاً وأنه عمل مسبقاً مع المدرب مهدي علي في بطولات عدة، وأتمنى التوفيق له في مشواره التدريبي".