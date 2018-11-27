88 طفلاً يرافقون لاعبي المنتخبات في كأس آسيا 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز 88 طفلاً من الامارات بفرصة مرافقة أبرز لاعبي كرة القدم الآسيويين إلى الملاعب خلال مباريات بطولة "كأس آسيا الإمارات 2019" التي ستقام بين 5 يناير و1 فبراير 2019، وذلك بفضل مبادرة من "كونتيننتال"، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الإطارات والتقنيات والصناعات المغذية للسيارات والراعي الرسمي للبطولة، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وأقيم في استاد زعبيل بنادي الوصل بمشاركة أكثر من 150 طفلاً من الأيتام تراوحت أعمارهم بين 6 و9 سنوات منافسة للحصول على فرصة العمر تتيح لهم الاستمتاع بأحداث البطولة القادمة بأسلوب مميّز فريد.

وشارك في الفعالية عدد من أبرز نجوم كرة القدم من الإمارات من بينهم نجم فريق نادي الوصل عبد الله صالح الجنيبي، الذي ساهم في إطلاق حملة "كونتيننتال" والهلال الأحمر الإماراتي، ونجم منتخب الإمارات وفريق شباب الأهلي" سابقاً، فيصل خليل، ولاعبي منتخب الإمارات الوطني حالياً وهم خميس إسماعيل لاعب نادي الوصل، وأحمد الياسي وطارق أحمد لاعبي نادي النصر.

ومن بين الأطفال الـ 88 الذين حالفهم الحظ ووقع الاختيار عليهم، سوف يشارك 22 طفلاً في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في 1 فبراير 2019.

إضافة إلى هذا، سيرافق الأطفال الفائزون الآخرون اللاعبين في ثلاث مباريات من الدور الأول، حيث سيسيرون جنباً إلى جنب مع أبرز لاعبي كرة القدم في المنطقة.