الشرطة والخدمات الاجتماعية في نهائي المؤسسات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

قمة نارية تشهدها ختام منافسات البطولة الـ 19 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم حيث يلتقي مساء يوم غد الأربعاء، فريقا القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية في ختام البطولة التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وصل فريق القيادة العامة للشرطة الشارقة إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى محققاً العلامة الكاملة ثم الفوز الكبير في الدور نصف النهائي على مجلس الشارقة للتعليم بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تمكن فريق الخدمات الاجتماعية من الوصول للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية والفوز في نصف النهائي على بطل النسخة السابقة فريق دائرة الموارد البشرية بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة بينما يتقابل فريقا الموارد البشرية ومجلس الشارقة للتعليم في مباراة تحديد المركز الثالث.