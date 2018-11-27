نادي يختتم بطولة اليوم الوطني للرماية التاسعة

الشارقة 24:

اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي، منافسات بطولة اليوم الوطني الـ47 للرماية الهوائية التاسعة، بإشراف اتحاد الرماية، ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة كبيرة من الرياضيين.

وكرّم سعادة سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وعبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي عضو المجلس البلدي للذيد، وحميد الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالنادي، وسالم الكتبي مسؤول الألعاب الجماعية، وهند الحوسني عضو اتحاد الإمارات للرماية، الفائزين بالبطولة.

وفاز بالمركز الأول في منافسات فئة البندقية للعموم، إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد، بالمركز الثاني سهيلة إمام الدين البلوشي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالمركز الثالث سالم محمد اليماحي من نادي الذيد.

كما فاز بالمركز الأول في منافسات فئة مسدس للعموم، عثمان علي البلوشي من نادي الذيد، وبالمركز الثاني وفاء خميس آل علي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالمركز الثالث سالم محمد البديوي من نادي الذيد.

ونال المركز الأول في منافسات فئة مسدس للناشئين، سلطان عبيد بن شملان من نادي الذيد، في حين فاز بالمركز الثاني أحمد محمد الخيال من نادي الذيد، وبالمركز الثالث حصة أحمد، من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وفاز بالمركز الأول في منافسات فئة البندقية ثنائي عموم، أحمد حسن الحفيتي، وسالم محمد اليماحي من نادي الذيد، وبالمركز الثاني سهيلة إمام الدين، ومروة جوهر من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة .

ونال المركز الأول في منافسات فئة المسدس ثنائي عموم، أمين مثني طاهر أحمد، وهويدن محمد عبد الله بن هويدن من نادي الذيد، والمركز الثاني محمد حسن آل علي، وأحمد إبراهيم الأميري من نادي الذيد.

ووجه سعادة سالم بن هويدن الكتبي، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقدم أطيب التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ47، مؤكداً أن القيادة الرشيدة، تحرص دائماً على بلوغ الأفضل في كل المجالات المختلفة، ودعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بما يخدم ويحقق الأهداف المرسومة، التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، على حدٍ سواء.