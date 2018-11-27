خلدون المبارك الشخصية المحلية لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

الشارقة 24 – وام:

نال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، جائزة الشخصية الرياضية المحلية، ضمن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وذلك تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية المهمة، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، ومساهمته كرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، في تطوير أداء النادي، رياضياً وتجارياً، وحصول النادي على 9 ألقاب في 10 سنوات، هي ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في بطولة كأس إنجلترا، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقبين في بطولة الدرع الخيرية.

وأعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أسماء الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة الأكبر، من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

ومنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية، إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ من المملكة العربية السعودية، بينما تم منح النجم المصري محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الإثنين، في فندق القصر داون تاون، وتحدث فيه سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس لجنة التحكيم، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية في الدولة.

وأعلن سعادة مطر الطاير، اسمي الشخصيتين الرياضيتين المحلية والعربية للدورة العاشرة، فيما أعلنت موزة المري أمين عام الجائزة أسماء جميع الفائزين والمكرمين في الفئات الأخرى وهم:

- الرياضي المحلي: محمد أحمد البلوشي، لفوزه بكأس العالم "فئة الدراجات النارية 2018".

- الإداري المحلي: ناصر عبد الرزاق المرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك لحصوله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي والرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه، وإسهاماته في نشر رياضة الكاراتيه في الدولة والوطن العربي ودخول الكاراتيه لأول مرة بأولمبياد طوكيو 2020.

- أسامة أحمد الشعفار لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017 – 2021، وعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، جهوده لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

- الفريق المحلي: فريق التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018 لكرة القدم، الذي يضم الحكم الدولي "محمد عبد الله حسن ومساعدا الحكم محمد يوسف الحمادي، وحسن محمد المهري"، وذلك للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل، لأول مرة في تاريخ الدولة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بالإضافة إلى إدارته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

- المؤسسة المحلية: القيادة العامة لشرطة دبي، لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021، ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني، من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية، أسهمت في تقليل نسبة الجريمة في المناطق السكنية.

- الرياضي العربي: محمد إيهاب يوسف- مصر، لحصوله على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال، وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كم لعام 2017، وهو أول عربي يفوز بـ 3 ميدالية ذهبية من تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.

- الإداري العربي: الدكتور مبارك سويلم السويلم- السعودية، لجهوده في تطوير و توحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا، من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي.

- المدرب العربي: نادية عبدالحميد عبدالحفيظ– مصر، لإسهامها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة، والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية، ومن أبرزها الحصول على عدد 2 ميدالية برونزية في بطولة العالم للملاكمة – 2018.

- الفريق العربي: منتخب مصر للإسكواش للرجال، لفوزه ببطولة العالم للرجال - 2017.

- المؤسسة العالمية / الاتحاد الدولي الصيفي: الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك لمنهجية الاتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة وتعلمها في جميع أنحاء العالم.

- المؤسسة العالمية/ اللجنة البارالمبية الوطنية: اللجنة البارالمبية اليابانية، وذلك لمبادرتها في نشر الحركة البارالمبية.

الفئات التقديرية

- رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي: تأهل للفوز بهذه الفئة 6 رياضيين ورياضيات ناشئين، سيتم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية، والتطبيق الذكي للجائزة، حيث يستمر التصويت لغاية نهاية العام الجاري، وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي، يوم 9 يناير 2019، وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم: بلقيس عبد الكريم عبد الله، وفاطمة سالم خصيف، وأحمد فيصل النقبي، ولمياء طارق مال الله، وعمران أحمد الحوسني، وعبد الله خليل المنصوري.

- رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي: منحت الجائزة لـ 4 رياضيين شباب عرب هم: أحمد أسامة الجندي- مصر، ومحمد عايض العسيري- السعودية، وفاطمة الزهراء- المغرب، وعمر المرزوقي- الإمارات.

- رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى: صالح الماجري- تونس.

- رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة من ذوي الإعاقة: منحت الجائزة مناصفة لرياضيين هما: عبد النور الفديني- المغرب، وأحمد مبارك المطيوعي- الإمارات.