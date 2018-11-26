تربية "الاستشاري" تطّلع على الخطط الرياضية والثقافية بأندية الشرقية

الشارقة 24:

زار أعضاء وعضوات لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري، أندية المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وواصلوا التعرف على كافة الخطط والبرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية في الأندية.

وشملت الزيارة كل من نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ونادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وذلك بهدف مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

استقبل اللجنة في الناديين رؤساء وأعضاء مجلس الإداريين والمدراء التنفيذين، ووقفوا على كافة احتياجات الأندية وأدوارها، وما تنفذه للارتقاء باللاعبين وتوحيد الخطاب الإعلامي والنشاط خارج أسوار النادي، فضلاً عن تفعيل دور أولياء الأمور والأمهات مع الأندية.

قام بالزيارة كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة، ومحمد سالم بن هويدن، وراشد الغول السلامي، وهيام محمد الحمادي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي.