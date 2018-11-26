نادي مليحة يستضيف نهائيات كأس القوس والسهم

الشارقة 24:

بعد نجاحه في استضافة بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى في نوفمبر الحالي، تصدر نادي مليحة الثقافي الرياضي المشهد الرياضي مجدداً باستضافته للمرحلة النهائية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم 2018، التي تعد البطولة الأبرز من ضمن البطولات التي يقيمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم.

وعلى مدار يومين متتالين شهد الملعب الرئيسي لنادي مليحة جولات البطولة النهائية التي شارك فيها 79 متسابقاً ومتسابقة من داخل وخارج الإمارات ومن 9 أندية وهم: نادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي بني ياس، ونادي العين، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي دبي للمعاقين، ونادي دبي للرماة، إضافة لنادي مليحة الثقافي الرياضي.

وضمت البطولة الفئات التالية: رجال عمومي وسيدات عمومي، وشباب وشابات، وناشئين وناشئات، وبنين وبنات تحت 15 سنة، حيث تسابق اللاعبون واللاعبات على الرمي لمسافات 50 متر، و60 متر، و70 متر، باستخدام القوس المركب والقوس الأولمبي.

وصرح مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي بهذه المناسبة، "سعدنا في نادي مليحة الثقافي الرياضي خلال يومين باستضافة بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم للمرحلة النهائية المفتوحة، وهذه البطولة الأولى من نوعها نقيمها بعد ثلاثة أشهر من اشتراكنا في هذه اللعبة والمسابقة".