نابولي يتعثر أمام كييفو في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أضاع نابولي، نقطتين ثمينتين في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بتعادله السلبي مع ضيفه كييفو صاحب المركز الأخير، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما انتهت قمة العاصمة، بين لاتسيو وضيفه ميلان، بتعادلهما، 1-1.

ورفع نابولي رصيده، إلى 29 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر يوفنتوس الفائز، يوم السبت، على سبال 2-صفر، وبات نابولي يبتعد بفارق نقطة عن إنتر الثالث.

تعادل لاتسيو وميلان

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما، انتهت أبرز مباريات المرحلة، بتعادل لاتسيو الرابع، مع ضيفه ميلان الخامس، 1-1.

وكان لاتسيو الأكثر فرصاً، منذ بداية اللقاء، لاسيما عبر ماركو بارولو، في المقابل، كان ميلان أكثر خطورة وتهديداً للمرمى، عن طريق التركي هاكان جالهان، إلى أن تمكن العاجي فرانك كيسييه من تسجيل هدف السبق للضيوف، بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 78 .

وهاجم صاحب الأرض بكامل خطوطه، سعياً للتعادل، وحاصر الضيف في منطقته، وتمكن من إدراك التعادل، في وقت قاتل، عن طريق البديل الأرجنتيني خواكين كوريا، الذي سدد كرة زاحفة خادعة، مستفيداً من دربكة في منطقة الجزاء.

وبقي كل من الفريقين في مركزه، برصيد 23 نقطة للاتسيو، و22 نقطة لميلان.