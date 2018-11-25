البريطاني هاميلتون بطلاً لسباق أبوظبي للفورمولا 1

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أنهى بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون موسم 2018، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، بتحقيق الفوز الحادي عشر في 21 مرحلة، وبحلوله في المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى، يوم الأحد.

وفي السباق الختامي، الذي أقيم على حلبة مرسى ياس، تفوق هاميلتون على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، منافسه الوحيد عملياً في بطولة هذا الموسم، وحل ثالثاً سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

وحقق هاميلتون البالغ من العمر "33 عاماً"، الذي توّج هذا العام، بطلاً للعالم للمرة الخامسة في مسيرته، فوزه الـ73 في سباقات الفئة الأولى.