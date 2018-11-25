أمل بوشلاخ تفوز بجائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2018

الشارقة 24- محمود علي:





أعلنت مؤسسة المرأة العربية عن فوز أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، بجائزة المرأة العربية المتميزة في دورتها السابعة لعام 2018، في حقل الرياضة النسائية.

وأكدت الدكتورة سعاد سليمان الأمين العام للجائزة، أن قرار تكريم أمل بوشلاخ جاء تعبيراً عن التقدير الكبير والاعتزاز بسيرة ومسيرة أمل بوشلاخ، التي تُعد أول امرأة عربية تنال الجائزة في حقل "الرياضة النسائية"، لخدمة قضية تنمية دور المرأة في الإمارات والبلدان العربية.

وأضافت أمين العام للجائزة، أن بوشلاخ سعت بكل تفانٍ وإخلاص في تطوير الرياضة النسوية في الإمارات والوطن العربي، بما يجسد الثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية على المشاركة في بناء وطنها وولوج المناصب القيادية.

وأضافت أن اللجنة التحكيمية أشادت بعطاء بوشلاخ وعملها بإخلاص من أجل تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

الجدير بالذكر أن الجائزة تعتبر أرفع وأهم جائزة عربية تقدم للنساء العربيات المتميزات، والتي انطلقت من رحاب جامعة الدول العربية، برعاية ودعم الراحل الكبير الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منذ عام 2004، وتقدم كل سنتين للنساء المبدعات في الوطن العربي، وسيتم لاحقاً تحديد مكان وزمان تقديم الجائزة.