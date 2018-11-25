الوحدة يعلن رسمياً رحيل المدرب الروماني ريجيكامب

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عقب الاجتماع الذي تم مع المدرب لورينت ريجيكامب وتم فيه مناقشة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في مسابقة دوري الخليج العربي، الاتفاق على أن هذه النتائج لا ترقى إلى الإمكانيات التي تم توفيرها للفريق، مؤكدين ضرورة إحداث تغيير وبث روح جديدة بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وقررت شركة الكرة بالنادي بناء على ذلك تقديم الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في إدارة الشؤون الفنية للفريق، مقدرين جهوده وجهود جهازه الفني وعلى البطولات التي حصل عليها الفريق أثناء توليه هو وجهازه الفني المسؤولية.