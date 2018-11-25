تربية "الاستشاري" تطّلع على خطط وبرامج 5 أندية بالوسطى

الشارقة 24:

زار أعضاء وعضوات لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري، مساء السبت، أندية المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وتعرفوا على أدوارها وجهودها في خدمة الرياضة والثقافة والمجتمع.

وتأتي زيارات اللجنة الخمسة ضمن سلسلة تعد الأهم لأعمالها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، بهدف الوقوف على كافة أعمال وإنجازات أندية الإمارة وعددها 21 نادياً، وإعداد التقارير اللازمة عنها.

شملت الزيارات كل من نادي البطائح، ونادي المدام، ونادي الشارقة للصقارين، ونادي مليحه، ونادي الذيد، وضمت كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة، ووحيدة عبد العزيز، ومحمد سالم بن هويدن عبد الله المسافري، وراشد الغول السلامي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي.

وفي أول الزيارات تعرفت اللجنة على إنجازات نادي البطائح، ودوره في استقطاب المواهب، واطلعت اللجنة على دور نادي المدام في نشر الرياضة والثقافة في ربوع المنطقة.

وحرصت اللجنة على الاطلاع عن كثب على مهام وطبيعة عمل نادي الشارقة للصقارين، ودوره في خدمة الرياضة التي تتميز بها إمارة الشارقة في إحيائها ودعمها، كما وتعرفت على كافة جهود نادي مليحه ودوره في الارتقاء بالنواحي الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وفي إطار تلك الزيارات، تعرفت اللجنة على دور نادي الذيد وما يحققه من طفرات رياضية، وتواصل مجتمعي، وترسيخ لمكانة النادي، واستمعت إلى شرح موسع على مختلف الأعمال والإنجازات وأهم التحديات التي تواجه الأندية.