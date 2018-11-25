"سيدات الشارقة" يتوج بكأسي السيدات والشابات لكرة السلة

الشارقة 24:





أضاف نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى سجل إنجازاته لقبين جديدين في كرة السلة، حيث توج فريق السيدات بلقب الدوري المرتبط، كما توج فريق الشابات في النادي بلقب كأس الشابات، الجمعة، في ختام البطولتين اللتين أقيمتا في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وكان فريق سيدات الشارقة توج بكأس البطولة على حساب فريق النصر منافسه وغريمه التقليدي بعد الفوز عليه في ختام المسابقة 35 - 33 بعد مباراة ماراثونية اختتمها فريق الشارقة بفارق نقطتين فقط، ليتوج باللقب، تاركاً الوصافة لفريق سيدات النصر، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق نادي سيدات شباب الأهلي، أما المركز الرابع والأخير في المسابقة فكان من نصيب نادي سيدات الشرقية التابع لإمارة الشارقة.

وعلى صعيد مسابقة كأس الشابات، نجح فريق شابات نادي سيدات الشارقة في تحقيق الفوز باللقب، رغم خسارته المباراة النهائية أمام شابات النصر 29 - 45، ورغم فوز شابات نادي النصر بالمباراة، إلا أن الفريق حل في المركز الثاني، وجاء شباب الأهلي في المركز الثالث وفريق الشرقية الرابع.