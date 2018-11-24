اختتام منافسات بطولة الشهيد للجوجيتسو في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

اختتمت يوم السبت، منافسات بطولة الشهيد للجوجيتسو، في نسختها الرابعة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام، في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان.

كما حضر المنافسات، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد الهنائي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أن الشهيد رمز من أنبل رموز الوطن، وتخليد ذكراه في مناسبة وطنية كل عام، نوع من أنواع التقدير والوفاء لكل من ضحى من أجل الوطن، مشيراً إلى أن بطولة الشهيد للجوجيتسو، هي أكبر تظاهرة رياضية في الدولة، ترسخ معاني الوفاء لأحد الرموز الغالية على نفوس كل أبناء الوطن.