جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين الإثنين

الشارقة 24 – وام:

يعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يوم الإثنين، في فندق القصر داون تاون دبي، أسماء الرياضيين، الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين، بفئات الدورة العاشرة للجائزة الرياضية الأكبر في العالم، على صعيد قيمة الجوائز، وتعدد الفئات، والأولى على الإطلاق، التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوطن العربي، والعالم.

وسيتحدث خلال المؤتمر الصحافي، الذي سيعقد بهذه المناسبة، سعادة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المري أمين عام الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر، الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة، من الشخصيات القيادية، والرياضيين الأفراد، والفرق، والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، التي حققت إنجازات متميزة، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017، وحتى 31 أغسطس 2018، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية، والشخصية الرياضية العربية، واللاعبون والمدربون والإداريون والفرق والمؤسسات الفائزة، بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية، الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة، والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.

وتتواصل عملية التصويت، على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين، يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي، وذلك عبر قناة دبي الرياضية، والتطبيق الذكي للجائزة، وهي الفئة التي تم إطلاقها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة.