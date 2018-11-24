شباب الأهلي يفوز على الظفرة بخماسية في دوري الخليج

الشارقة 24 - محمود علي:

واصل شباب الأهلي، سلسلة نتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً كبيراً، خارج ملعبه، على الظفرة، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي، يوم السبت.

سجل لوفانور، الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 14، ليسجل الهدف الثاني للضيوف، وفي الدقيقة 57 أضاف خايمي أيوفي الهدف الثالث، وعزز ماورو دياز تقدم شباب الأهلي، وسجل الهدف الرابع، من ضربة جزاء، في الدقيقة 61، واختتم أحمد خليل الخماسية في الدقيقة 79.

ورفع شباب الأهلي رصيده، إلى 19 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الظفرة عند تسع نقاط، في المركز الثاني عشر.

ولم يتلق شباب الأهلي، أية هزيمة في مسابقة الدوري، خلال الجولات الست الماضية، حيث فاز بخمس مباريات، وتعادل في واحدة.