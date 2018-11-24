مجلس إدارة نادي الشارقة يشيد بأداء كوادره الرياضية

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن كيان النادي من إداراته ولاعبيه وكوادره نجح في تحقيق نتائج وإنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار رعاية سموه الكريمة للنادي في كافة رياضاته، وحرصه على أن يكون النادي في طليعة الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس الإدارة مساء الخميس، بمقره، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمهم محمد جمعة بن هندي نائب الرئيس، وناصر سعيد بن عفصان المدير التنفيذي للنادي، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وسليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية وإبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني، وسعيد مطر فيروز رئيس المكتب الإعلامي، ومحمد سعيد بوزنجال مشرف الفريق الأول لكرة القدم.

واطلع مجلس الإدارة في بداية اجتماعه على تقارير الأداء المقدمة من إدارات النادي عن الفترة الماضية.

وأثنى سالم الشامسي بمختلف جهود الإدارات من رؤسائها وأعضائها وكافة كوادرها، ووجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم الكبير الذي يقدمه للنادي، والتعاون المثمر مع إدارات النادي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطة تطوير العمل بالمركز الإعلامي للنادي ورفع مستويات أدائه، وكذلك الاطلاع على نتائج زيارة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للنادي، وأبرز المحاور التي طرحت بما يصب في خدمة النادي والرياضين في الإمارة.

وفي نهاية الاجتماع، أشار سالم الشامسي إلى أن المرحلة المقبلة من الموسم الرياضي تتطلب تظافر الجهود لمواصلة العطاء وللحفاظ على الإنجازات.