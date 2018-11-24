تربية "الاستشاري" تطلع على أنشطة وبطولات نادي الثقة للمعاقين

الشارقة 24:

زارت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مقر نادي الثقة للمعاقين، للاطلاع على الجهود المبذولة من النادي، لتهيئة الفرق الرياضية التابعة له للمشاركة في البطولات الدولية، بوضع برنامج

متكامل يجمع بين التدريب والمعرفة النظرية، لرفع راية الدولة عالياً في المناسبات الرياضية.

هدفت الزيارة للوقوف على كافة أعمال وإنجازات أندية إمارة الشارقة وعددها 21 نادياً، وإعداد التقارير اللازمة عنها.

استقبل وفد اللجنة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وعدد من كوادر النادي.

فيما ضم الوفد كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة، ووحيدة عبد العزيز، ومحمد سالم بن هويدن، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي.

في بداية الاجتماع، أشاد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم بمبادرة المجلس الاستشاري، بزيارة نادي الثقة للمعاقين والتعرف على أدواره وتلمس إنجازاته.

ولفت بن خادم إلى أن النادي أسس عام 1987 بإمارة الشارقة كأول ناد للمعاقين في دولة الإمارات، في إطار ما تشهده الشارقة من اهتمامات كبيرة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وتأتي من دعم ورعاية نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه المعاقين من مواطنين ومقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم، في الارتقاء بمقومات نجاحهم وتوفير كافة خدماتهم وتهيئة المنشآت والبنية التحتية الملائمة.

وقدم بن خادم شرحاً وافياً عن أجندة عمل النادي وبرامجه، وما حققه من تفوق كبير في صعيد المشاركات المحلية والدولية، والنجاح الكبير في نيل الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر.

وجرى الاطلاع على عدد من المواد المرئية عن مكتسبات النادي وإنجازاته وبطولاته، وما وضمه لـ 1500 معاق من الجنسين.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني الكتبي عن سعادة اللجنة بهذه الإنجازات التي تفخر بها الرياضة في الإمارات، مشيداً بجهود مجلس الإدارة وكافة الكوادر لتحقيق هذا النجاح.