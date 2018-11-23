الجزيرة يفوز على الوحدة في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل علي مبخوت هدفاً من ركلة جزاء، وتعرض للطرد في اللحظات الأخيرة، خلال فوز الجزيرة 2-1 على الوحدة، ليواصل مطاردة الشارقة متصدر دوري الخليج العربي، يوم الجمعة.

وافتتح مبخوت التسجيل، من ركلة جزاء بعد 11 دقيقة، وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بنفس الطريقة، قبل نهاية الشوط الأول.

وانتزع البرازيلي ليوناردو بيريرا الفوز للجزيرة، بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للمرمى، بعد بداية الشوط الثاني.

وتعرض مبخوت للطرد، بسبب ضربة مرفق في وجه لاعب منافس، في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الجزيرة خرج بانتصار.

ووصل فريق الجزيرة للنقطة الـ22، عقب الانتصار على الوحدة، الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة.